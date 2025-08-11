Світоліна і Костюк завершили виступи на турнірі у Цинциннаті: деталі

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк завершили виступи на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Світоліна поступилася у матчі другого кола чешці Барборі Крейчиковій, а Костюк знялася з матчу проти Іги Свьонтек у третьому колі.

Світоліна та Костюк завершили виступи у Цинциннаті

Обидві українки потрапили до основної сітки змагань у статусі сіяних. Костюк у другому колі здобула розгромну перемогу над німкенею Татьяною Марією і вийшла до третього раунду, де мала зіграти зі Свьонтек.

Зараз дивляться

Згодом Марта повідомила, що вирішила знятися зі змагань, щоби відновитися від пошкодження зап’ястя, якого зазнала у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі.

Світоліна ж у другому колі протистояла чешці Чехії Барборі Крейчиковій. Тенісистки провели на корті 2 години та 4 хвилини. Українка поступилася у трьох сетах з рахунком 6:2, 4:6, 3:6.

Після перемоги у першій партії Еліна вела у другій 3:2, але втратила ініціативу та дозволила Крейчиковій відновити паритет.

У вирішальному сеті Світоліна вийшла уперед, але програла наступні чотири гейми та у підсумку поступилася у зустрічі з чешкою.

Світоліна – Крейчикова: відеоогляд матчу

Тож єдиною українкою, яка продовжує виступи в одиночному розряді турніру WTA 1000 у Цинциннаті, залишається Даяна Ястремська. Її суперницею у третьому колі стане американка Коко Гофф.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.