Пафос – Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч-відповідь Пафос – Динамо Київ у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 запланований на 12 серпня. Гра відбудеться на арені Limassol Stadium у Лімасолі на Кіпрі.

Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Матч Пафос – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх із кіпрським клубом у кваліфікації Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Пафос – Динамо: де дивитися

У прямому ефірі матч Пафос – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме італійська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Давіде Масса.

Йому асистуватимуть Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Резервним арбітром призначено Маттео Марченаро.

За систему VAR відповідатиме Марко Ді Белло, якому допомагатиме Валеріо Маріні.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться із тріумфатором пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія). Переможений гратиме у раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Нагадаємо, Динамо програло Пафосу з рахунком 0:1 у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.