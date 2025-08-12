Пафос – Динамо Київ: прогноз на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

Пафос та Динамо Київ зустрінуться у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Гра запланована на вівторок, 12 серпня, на арені Limassol Stadium в кіпрському Лімасолі.

Початок матчу-відповіді Пафос – Динамо Київ – о 20:00 за київським часом.

Пафос – Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу-відповіді Пафос – Динамо Київ є підопічні Олександра Шовковського.

На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Пафоса оцінюють в 3.30. Нічийний результат матчу Пафос – Динамо Київ в основний час – 3.40.

Водночас шанси вийти до плейоф Ліги чемпіонів вищі у кіпрської команди. Вихід до наступної стадії Пафоса оцінюють в 1.44, а Динамо – 2.80.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у плейоф Ліги чемпіонів проти тріумфатора пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).

Невдаха пари гратиме у плейоф Ліги Європи з переможцем пари Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Хамрун Спартанс (Мальта).

У першому матчі, що відбувся минулого тижня у Любліні, Динамо поступилося Пафосу з рахунком 0:1.

