ПСЖ – Тоттенгем: прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

У матчі ПСЖ – Тоттенгем визначиться новий володар Суперкубка УЄФА 2025 року. Гра відбудеться у середу, 13 серпня, на стадіоні Фріулі в місті Удіне (Італія).

Початок матчу ПСЖ – Тоттенгем Готспур – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Тоттенгем є підопічні Луїса Енріке.

Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 2.48. Успіх Тоттенгема оцінюють в 6.40. Нічийний результат матчу ПСЖ – Тоттенгем в основний час – 4.85.

Якщо після закінчення основного часу рахунок матчу за Суперкубок УЄФА буде рівним, переможця визначать у серії пенальті. Ймовірність того, що ПСЖ виграє трофей становить 8.00, аналогічний коефіцієнт на Тоттенгем – 9.00.

В офіційних матчах команди не зустрічалися раніше. У 2017 році вони зустрічалися на товариському турнірі у Північній Америці. Тоді перемогу святкували шпори (4:2).

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможці попереднього сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

ПСЖ розгромив Інтер із рахунком 5:0 у фіналі ЛЧ, а Тоттенгем мінімально здолав Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі ЛЄ.

