Роналду не поскупився: ювеліри оцінили вартість каблучки Джорджини

Головне Криштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес після дев'яти років стосунків.

Деякі експерти оцінюють каблучку Джорджини Родрігес вагою близько 35–37 каратів та порівнюють її з діамантом Тейлор-Бертон.

Футболіст збірної Португалії Криштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес. Ця новина спричинила фурор та принесла понад 9,8 млн вподобайок під публікацією моделі в Instagram.

Ще більший фурор, ніж сама пропозиція руки й серця, викликала вражаюча каблучка, яку Роналду обрав для освідчення.

Ані ювелірний дім, ані ціна каблучки Джорджини Родрігес поки що невідомі. Однак експерти в цій сфері вже підрахували вартість і те, скільки дорогоцінних каменів було використано для її створення.

Зараз дивляться

Вартість каблучки Джорджини Родрігес

Виконавчий директор ювелірного дому 77 Diamonds у Лондоні Тобаяс Кормінд вважає, що каблучка Родрігес має вагу приблизно 35 каратів – і це лише овальний центральний камінь.

Він припускає, що масивний камінь прикрашають овальні бічні камінці, оправлені в платину. За його оцінками, вони важать приблизно по одному карату кожен, що в сумі дає 37 каратів.

Кормінд порівняв каблучку Джорджини із діамантом Тейлор-Бертон. Це коштовний камінь у формі груші вагою 69,42 карата, який Річард Бертон подарував Елізабет Тейлор.

Кормінд вважає, що каблучка Джорджини Родрігес коштує $5 млн.

Фахівчиня з обручок у ювелірній компанії Lorel Diamonds Лаура Тейлор описала камінь Родрігеса як “надзвичайний”. На її думку, це овальний діамант вагою від 15 до 20 каратів.

Тейлор також припускає, що основний діамант оточують великі бічні камінці, щоб головний камінь “здавався ще більшим”, і що все це оправлене у платину для “безпеки” та посилення кольору.

– Якщо діамант натуральний і має виняткову якість у діапазоні кольорів D-F з бездоганною або майже бездоганною чистотою, його вартість може легко перевищити $2 млн, – сказала вона.

40-річний Роналду зробив пропозицію 31-річній моделі Джорджині Родрігес після дев’яти років стосунків.

Вони мають двох спільних доньок Алану та Беллу. Також вона є мачухою для трьох інших дітей португальського футболіста.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.