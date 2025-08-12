Шахтар – Панатінаїкос: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Матч-відповідь Шахтар – Панатінаїкос у третьому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 відбудеться 14 серпня на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Панатінаїкос, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру гірників із зеленими у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Шахтар – Панатінаїкос: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Панатінаїкос у прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який доступний на OTT-платформах, зокрема на медіасервісі Megogo.

На матчі Шахтар – Панатінаїкос працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з 41-річним Даніелем Зібертом.

Йому асистуватимуть Ян Зайдель та Рафаель Фольтин. Резервним арбітром призначено Тімо Гераха.

За VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт, якому асистуватиме Йоганн Пфайфер.

Команда, яка виграє за підсумком двох матчів, зіграє у плейоф Ліги Європи з турецьким Самсунспором.

Невдаха у парі продовжить виступи у плейоф Ліги конференцій, де зустрінеться з командою, яка програє у парі Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Нагадаємо, у першому матчі, що відбувся минулого тижня в Афінах, Шахтар зіграв внічию з Панатінаїкосом (0:0).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.