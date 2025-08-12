Забарний серед найдорожчих трансферів ПСЖ за всю історію клубу: деталі

Футболіст збірної України Ілля Забарний увійшов до десятки найдорожчих трансферів в історії Парі Сен-Жермен. Зокрема він став другим найдорожчим захисником.

За даними ЗМІ, вартість трансферної угоди ПСЖ та Борнмута склала €63 млн без урахування бонусів, сума яких €3 млн.

Забарний у десятці найдорожчих трансферів ПСЖ

Для чинних переможців Ліги чемпіонів перехід Забарного став другим найдорожчим трансфером захисника в історії клубу.

Більше ПСЖ платив лише за марокканця Ашрафа Хакімі, який виступає на позиції правого захисника. Він обійшовся клубу у €68 млн у сезоні-2021/22.

Серед найдорожчих трансферів в історії Парі Сен-Жермен Забарний посідає восьму сходинку.

Рекордним придбанням клубу досі є перехід бразильця Неймара з Барселони у сезоні-2017/18 за €222 млн.

На другій сходинці трансфер Кіліана Мбаппе із Монако (€180 млн), а замикає трійку перехід Рендала Коло Муані з Айнтрахта (€95 млн).

Раніше французькі ЗМІ повідомили, яку зарплату буде отримувати Ілля Забарний у ПСЖ за сезон.

