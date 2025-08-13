Білий дім може прийняти турнір UFC: Трамп доручив планування доньці

Головне У Білому домі планують провести турнір UFC 4 липня 2026 року з нагоди Дня незалежності та 250-річчя США.

У Білому домі планують провести турнір UFC наступного року у межах святкування Дня незалежності та 250-річчя заснування країни.

Про це заявив бос UFC Дейна Вайт в інтерв’ю CBS News.

У Білому домі можуть провести турнір UFC

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість проведення бою UFC на території Білого дому минулого місяця в Айові, пише Politico.

Вайт сказав, що розмовляв з Трампом про ці плани і що особиста зустріч запланована на кінець цього місяця. За словами боса UFC, Трамп доручив планування бійцівського шоу своїй дочці Іванці Трамп.

– Це точно відбудеться. Подумайте про це… 4 липня, 250-та річниця Сполучених Штатів Америки, пряма трансляція CBS з Білого дому, — сказав Вайт.

Джерела у Білому домі повідомили журналістам, що бій мають намір провести 4 липня 2026 року.

Вайт і президент США мають давні стосунки. Трамп був одним із перших прихильників ліги ММА, організувавши бій UFC у своєму казино в Атлантік-Сіті в 2001 році, а Вайт був активним прихильником політичних амбіцій Трампа.

Бос UFC також представив Трампа на Республіканській національній конвенції 2024 року і виступив на мітингу Трампа в жовтні в Медісон-сквер-гарден.

Плани щодо боїв з’явилися невдовзі після того, як Paramount, яка володіє CBS, оголосила про укладення семирічної угоди на суму $7,7 млрд щодо трансляції боїв UFC.

