Фанати залишили понад 5 млн коментарів під дописом зірки МЮ: чого хочуть

Останній допис в Instagram футболіста Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо зібрав понад 5,3 млн коментарів. Це дозволило цьому допису увійти до неофіційного рейтингу рекордсменів за цим показником.

Такій активності 25-річний англієць має завдячувати вболівальникам турецького Бешикташа.

Фанати Бешикташа “атакували” сторінку Санчо

Бешикташ зараз тренує Уле Гуннар Сульшер, який очолював МЮ у період з 2018 до 2021 року. За даними ЗМІ, він хоче, щоб футболіст перейшов у команду зі Стамбула.

Також нещодавно президент Бешикташа Сердал Адалі підтвердив зацікавленість клубу у трансфері Джейдона Санчо. Він сказав, що він, як і вболівальники, хоче, щоб він приєднався до їхніх лав.

– Важливо не тільки наше бажання, але й те, чи хоче сам гравець приїхати до Туреччини. У нас є бюджет, і ми зробимо все можливе, щоб привести його сюди, – сказав він в інтерв’ю Turkiye Today.

Після новин про зацікавленість з боку клубу з Туреччини до Санчо вболівальники Бешикташа завалили його сторінку в Instagram коментарями.

Його останній допис в Instagram, де він відпочиває на канікулах, зібрав понад 5,3 млн коментарів. У більшості з них просто три слова: Come to Beşiktaş (Приїжджай в Бешикташ).

Завдяки такій кількості коментарів цей допис вже увійшов до десятки рекордсменів у соцмережі Instagram.

Абсолютний рекорд за цим показником належить грецькому інфлюенсеру Александросу Копсіалісу, допис якого зібрав 43 млн коментарів.

