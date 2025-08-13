Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Мілевський вирішив одружитися: ексфутболіст освідчився коханій

Мілевський і наречена
Фото: Instagram/Артем Мілевський

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зробив пропозицію своїй дівчині.

Про це пара повідомила у соціальній мережі Instagram.

Мілевський зробив пропозицію обраниці

Дівчина ексфутболіста Таміла поділилася у сториз фото, де на її безіменному пальці видно каблучку. Також на кадрі вони тримаються за руки.

Обраниця Мілевського натякнула, що 40-річний ексфутболіст взяв приклад з футболіста збірної Португалії Криштіану Роналду, який освідчився своїй партнерці Джорджині Родрігес.

– Якщо вже Кріш наважився, то ми зобов’язані. По**й та балістика, – йдеться у дописі у сториз, яке репостнув собі на сторінку Мілевський.

Знімок вони супроводили композицією Володимира Іжицького – Весілля.

Мілевський освідчився

Скриншот: Instagram/Артем Мілевський

Про обраницю Мілевського відомо небагато. Інформація про їхні стосунки почала з’являтися наприкінці 2024 року.

З її сторінки в Instagram можна припустити, що вона любить подорожувати. Останнім часом дівчина публікує здебільшого спільні фото з Мілевським.

Пов'язані теми:

Артем МілевськийФутбол
