Мілевський вирішив одружитися: ексфутболіст освідчився коханій
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зробив пропозицію своїй дівчині.
Про це пара повідомила у соціальній мережі Instagram.
Мілевський зробив пропозицію обраниці
Дівчина ексфутболіста Таміла поділилася у сториз фото, де на її безіменному пальці видно каблучку. Також на кадрі вони тримаються за руки.
Обраниця Мілевського натякнула, що 40-річний ексфутболіст взяв приклад з футболіста збірної Португалії Криштіану Роналду, який освідчився своїй партнерці Джорджині Родрігес.
– Якщо вже Кріш наважився, то ми зобов’язані. По**й та балістика, – йдеться у дописі у сториз, яке репостнув собі на сторінку Мілевський.
Знімок вони супроводили композицією Володимира Іжицького – Весілля.
Про обраницю Мілевського відомо небагато. Інформація про їхні стосунки почала з’являтися наприкінці 2024 року.
З її сторінки в Instagram можна припустити, що вона любить подорожувати. Останнім часом дівчина публікує здебільшого спільні фото з Мілевським.