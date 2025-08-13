ПСЖ – Тоттенгем: прогноз на матч за Суперкубок УЄФА
У матчі ПСЖ – Тоттенгем визначиться новий володар Суперкубка УЄФА 2025 року. Гра відбудеться у середу, 13 серпня, на стадіоні Фріулі в місті Удіне (Італія).
Початок матчу ПСЖ – Тоттенгем Готспур – о 22:00 за київським часом.
ПСЖ – Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Тоттенгем є підопічні Луїса Енріке.
Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 1.46. Успіх Тоттенгема оцінюють в 6.50. Нічийний результат матчу ПСЖ – Тоттенгем в основний час – 4.95.
Якщо після закінчення основного часу рахунок матчу за Суперкубок УЄФА буде рівним, переможця визначать у серії пенальті. Ймовірність того, що ПСЖ виграє трофей становить 8.00, аналогічний коефіцієнт на Тоттенгем – 9.00.
В офіційних матчах команди не зустрічалися раніше. У 2017 році вони зустрічалися на товариському турнірі у Північній Америці. Тоді перемогу святкували шпори (4:2).
Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможці попереднього сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
ПСЖ розгромив Інтер із рахунком 5:0 у фіналі ЛЧ, а Тоттенгем мінімально здолав Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі ЛЄ.