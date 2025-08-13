Укр Рус
Визначилися пари 1/32 фіналу Кубка України: хто з ким зіграє

Кубок України з футболу
Фото: УАФ

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону-2025/26 серед чоловічих команд.

Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.

На цьому етапі участь у змаганнях беруть 56 команд, з яких вісім переможців попереднього раунду та чотири аматорські клуби (ААФУ), до яких долучилися команди ПФЛ (Перша та Друга ліга) та 12 учасників УПЛ.

Жеребкування 1/32 фіналу Кубка України: результати

  • Карбон (Черкаси, ААФУ) – Інгулець (Петрове, Перша ліга);
  • Корміл (Яворів, ААФУ) – Рух (Львів, УПЛ);
  • Скала 1911 (Стрий, Друга ліга) – Поділля (Хмельницький, Перша ліга);
  • Пробій (Городенка, Перша ліга) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ);
  • Вікторія (Суми, Перша ліга) – Ворскла (Полтава, Перша ліга);
  • Чорноморець (Одеса, Перша ліга) – Зоря (Луганськ, УПЛ);
  • Локомотив (Київ, Друга ліга) – Колос (Ковалівка, УПЛ);
  • Діназ (Друга ліга) – Агробізнес (Волочиськ, Перша ліга);
  • Ужгород (Друга ліга) – Фенікс-Маріуполь (Перша ліга);
  • Пенуел (Кривий Ріг, Друга ліга) – Карпати (Львів, УПЛ);
  • Нива (Вінниця, Друга ліга) – ЮКСА (Київ, Перша ліга);
  • Лівий Берег (Київ, Перша ліга) – Кудрівка (УПЛ);
  • Маяк (Сарни, ААФУ) – Металіст (Харків, Перша ліга);
  • IRON (Запоріжжя, ААФУ) – Полтава (УПЛ);
  • Олімпія (Савинці, ААФУ) – Вільхівці (Друга ліга);
  • Металіст 1925 (Харків, УПЛ) – Оболонь (Київ, УПЛ);
  • Авангард (Лозова, ААФУ) – Буковина (Чернівці, Перша ліга);
  • Коростень-Агро-Нива (Коростень, ААФУ) – Верес (Рівне, УПЛ);
  • Чайка (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга) – Лісне (Макарів, Друга ліга);
  • Атлет (Київ, Друга ліга) – Чернігів (Перша ліга);
  • Колос (Полонне, ААФУ) – Нафтовик-Долина (Долина, ААФУ);
  • Полісся (Ставки, ААФУ) – Ребел (Київ, Друга ліга);
  • Агротех (Тишківка, ААФУ) – Епіцентр (Кам’янець Подільський, УПЛ);
  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні, Друга ліга) – Тростянець (Друга ліга);
  • Денгофф (Денихівка, ААФУ) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ, Перша ліга);
  • Куликів-Білка (Куликів, Друга ліга)– Кривбас (Кривий Ріг, УПЛ);
  • Фазенда (Чернівці, ААФУ) – Металург Запоріжжя (Перша ліга);
  • Реал Фарма (Одеса, Друга ліга) – Нива Тернопіль (Перша ліга).

Матчі стадії 1/32 фіналу Кубка України заплановані на 23-24 серпня.

З наступної стадії Кубка України стартуватимуть лише учасники єврокубків поточного сезону – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.

Чинним переможцем Кубка України є донецький Шахтар, який у фіналі у серії пенальті обіграв Динамо.

динамо

