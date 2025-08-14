Пакш – Полісся: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Матч-відповідь Пакш – Полісся у третьому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 14 серпня. Гру проведуть на арені Фехерварі уті Стадіон в угорському місті Пакш.
Початок матчу – о 20:00 за київським часом.
Матч Пакш – Полісся, де дивитися в Україні та хто покаже матч-відповідь поліських вовків проти угорської команди у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.
Пакш – Полісся: де дивитися
Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Пакш – Полісся у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Трансляція буде доступна у розділі Спорт. Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
На матчі Пакш – Полісся працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з 35-річним Даніелем Шлагером.
Йому асистуватимуть Свен Вашицкі та Тобіас Фрітш. Резервним арбітром призначено Тобіаса Райхеля.
За VAR відповідатиме Катрін Рафалскі, якій асистуватиме Беньямін Кортус.
Нагадаємо, перший матч команд у словацькому Пряшеві минулого тижня завершився розгромною перемогою Полісся із рахунком 3:0.
Переможець двоматчевого протистояння у плейоф Ліги конференцій зіграє з італійською Фіорентиною. Команда, яка програє, завершить участь у єврокубках.