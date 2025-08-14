Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Пакш – Полісся: прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

ФК Полісся
Фото: ФК Полісся

Пакш та Полісся зустрінуться у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 14 серпня, на арені Фехерварі уті Стадіон в угорському місті Пакш.

Початок матчу-відповіді Пакш – Полісся – о 20:00 за київським часом.

Пакш – Полісся: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу-відповіді Пакш – Полісся є підопічні Дьйордя Богнара.

На перемогу Пакша приймають ставки з коефіцієнтом 2.20. Успіх Полісся оцінюють в 3.60. Нічийний результат матчу Пакш – Полісся в основний час – 3.70.

Водночас шанси вийти до плейоф Ліги конференцій вищі у підопічних Руслана Ротаня. Вихід до наступної стадії Полісся оцінюють в 1.06, а Пакша – 11.00.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у плейоф Ліги конференцій проти клубу італійської Серії А – Фіорентини. Невдаха у парі завершить виступи у поточному розіграші єврокубків.

Нагадаємо, перший матч команд у словацькому Пряшеві минулого тижня завершився розгромною перемогою Полісся із рахунком 3:0.

ФК Полісся

