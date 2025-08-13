ПСЖ здійснив камбек проти Тоттенгема і взяв Суперкубок УЄФА після серії пенальті

Французький ПСЖ став володарем Суперкубку УЄФА 2025 року. У вирішальному матчі за трофей підопічні Луїса Енріка обіграли чинних переможців Ліги Європи – Тоттенгем Готспур.

Матч ПСЖ – Тоттенгем відбувся на стадіоні Фріулі в місті Удіне (Італія) та закінчився з рахунком 2:2 після основного часу. Але у серії пенальті парижани здобули перемогу – 4:3.

ПСЖ – Тоттенгем: як минув матч

Тоттенгем відрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму завдяки голу нідерландського захисника Мікі ван де Вена, який зіграв на добиванні.

Після перерви шпори збільшили свою перевагу після голу аргентинця Крістіана Ромеро.

У середині другого тайму підопічні Луїса Енріке скоротили відставання, але гол Бредлі Барколя скасували через офсайд. Проте ПСЖ зумів відіграти перший м’яч на 85-й хвилині зусиллями Лі Кан Іна.

На четвертій компенсованій хвилині Гонсалу Рамос відновив паритет у грі, замкнувши простріл Усмана Дембеле. Доля трофею вирішувалася у серії пенальті, де влучніше били парижани.

У лондонців не реалізували спроби ван дер Вен та Матіас Тель, у парижан невдало пробив Вітінья.

ПСЖ – Тоттенгем – 2:2 (пен. 4:3)

Голи: ван де Вена, 39 Ромеро, 48 – Лі Кан Ін, 85 Рамос, 90+4

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 ПСЖ розгромив Інтер, а Тоттенгем мінімально здолав Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі Ліги Європи.

