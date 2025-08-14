Шахтар – Панатінаїкос: прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Шахтар і Панатінаїкос зустрінуться у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Гра відбудеться у четвер, 14 серпня, на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу Шахтар – Панатінаїкос – о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Шахтар – Панатінаїкос є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.81. Успіх Панатінаїкоса оцінюють в 4.80. Нічийний результат матчу Шахтар – Панатінаїкос в основний час – 3.60.

Шанси на прохід Шахтаря до плейоф Ліги Європи складають 1.36, коефіцієнт на Панатінаїкос нижчий – 3.15.

У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар потрапить до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться із турецьким Самсунспором.

Якщо гірникам не вдастся пройти греків, то вони продовжать виступи у Лізі конференцій. Суперником стане невдаха з пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Нагадаємо, у першому матчі, що відбувся минулого тижня в Афінах, Шахтар зіграв внічию з Панатінаїкосом (0:0).

