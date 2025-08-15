Фанати Маккабі розгорнули банер “вбивці з 1939” на матчі з поляками: деталі та реакція
Під час матчу Ліги конференцій між ізраїльським клубом Маккабі Хайфа та польським Ракувом стався скандал через банер, який на стадіоні вивісили вболівальники клубу з Ізраїлю.
На трибунах стадіону у Дебрецені, де відбувався матч з міркувань безпеки, вболівальники Маккабі розгорнули банер, в якому звинувачували поляків у злочинах під час Другої світової війни.
Скандал на матчі Ліги конференцій
На банері, який вивісили вболівальники Маккабі, був напис на адресу поляків Murderers since 1939 (Вбивці з 1939 року, – Ред.).
Польське видання TVP3 зазначає, що у цьому інциденті не слід виключати російську провокацію на “дружній” до Кремля території.
Тим не менш, банер спровокував чималий скандал, на що відреагував й президент Польщі Кароль Навроцький.
– Скандальний банер, вивішений уболівальниками Маккабі Хайфа, ображає пам’ять про польських громадян – жертв Другої світової війни, серед яких було 3 млн євреїв. Це дурість, яку не можна пояснити жодними словами, – написав він в соцмережі X.
Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що банер був “скандальним спотворенням польської історії” з боку “ізраїльських хуліганів”. Посольство Ізраїлю у Варшаві також засудило банер, написавши на X, що “ганебні інциденти не відображають дух більшості ізраїльських уболівальників”.
Польський футбольний союз заявив, що терміново звернувся до УЄФА з проханням вжити заходів щодо скандального банера та поведінки вболівальників на трибунах під час матчу Маккабі – Ракув.
Як пише Times of Israel, після матчу, в якому Маккабі програв з рахунком 2:0, група вболівальників Ракува закидала камінням автобус ізраїльських уболівальників. Цей інцидент був зафіксований на відео.
— Yotam Koren (@yotam_koren) August 15, 2025
За даними ЗМІ, вчинок уболівальників Маккабі Хайфа був відповіддю на банер, вивішений польськими фанатами під час першого матчу, де містився напис: Ізраїль вбиває, а світ мовчить.