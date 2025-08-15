Фанати Маккабі розгорнули банер “вбивці з 1939” на матчі з поляками: деталі та реакція

Під час матчу Ліги конференцій між ізраїльським клубом Маккабі Хайфа та польським Ракувом стався скандал через банер, який на стадіоні вивісили вболівальники клубу з Ізраїлю.

На трибунах стадіону у Дебрецені, де відбувався матч з міркувань безпеки, вболівальники Маккабі розгорнули банер, в якому звинувачували поляків у злочинах під час Другої світової війни.

Скандал на матчі Ліги конференцій

На банері, який вивісили вболівальники Маккабі, був напис на адресу поляків Murderers since 1939 (Вбивці з 1939 року, – Ред.).

Польське видання TVP3 зазначає, що у цьому інциденті не слід виключати російську провокацію на “дружній” до Кремля території.

Тим не менш, банер спровокував чималий скандал, на що відреагував й президент Польщі Кароль Навроцький.

– Скандальний банер, вивішений уболівальниками Маккабі Хайфа, ображає пам’ять про польських громадян – жертв Другої світової війни, серед яких було 3 млн євреїв. Це дурість, яку не можна пояснити жодними словами, – написав він в соцмережі X.

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що банер був “скандальним спотворенням польської історії” з боку “ізраїльських хуліганів”. Посольство Ізраїлю у Варшаві також засудило банер, написавши на X, що “ганебні інциденти не відображають дух більшості ізраїльських уболівальників”.

Польський футбольний союз заявив, що терміново звернувся до УЄФА з проханням вжити заходів щодо скандального банера та поведінки вболівальників на трибунах під час матчу Маккабі – Ракув.

Як пише Times of Israel, після матчу, в якому Маккабі програв з рахунком 2:0, група вболівальників Ракува закидала камінням автобус ізраїльських уболівальників. Цей інцидент був зафіксований на відео.

За даними ЗМІ, вчинок уболівальників Маккабі Хайфа був відповіддю на банер, вивішений польськими фанатами під час першого матчу, де містився напис: Ізраїль вбиває, а світ мовчить.

