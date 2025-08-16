Бойфренд Ястремської нокаутував суперника за 63 секунди і здобув пояс в ММА
Український боєць ММА Давид Аллахвердієв, який є обранцем тенісистки Даяни Ястремської, завоював вакантний титул LFA (Legacy Fighting Alliance) у середній вазі.
Поєдинок проти канадця Джона Мура відбувся у Південній Дакоті (США) та завершився перемогою українця після 1 хвилини та 3 секунд зустрічі.
Бойфренд Ястремської здобув титул в ММА
Востаннє в октагон 23-річний Аллахвердієв виходив ще у травні 2024 року. Попри тривалу перерву, він зумів нокаутувати свого суперника у першому раунді.
Завдяки перемозі Давид здобув завоював вакантний титул чемпіона LFA у середній вазі.
View this post on Instagram
На поєдинку Аллахвердієва була присутня Ястремська, у стосунках з якою він перебуває. Після перемоги тенісистка піднялася до нього в октагон.
Вона також допомагала йому у спілкуванні з пресою, а саме – з перекладом англійською мовою.
Згодом тенісистка сама взяла інтерв’ю у свого хлопця. На відео Аллахвердієв звернувся до президента UFC Дейни Вайта і попросив організувати йому бій.
View this post on Instagram
У червні Ястремська в одному з інтерв’ю зізналася, що зустрічається з минулого року з бійцем ММА на ім’я Давид.
Спортсменка не сказала, про кого саме йдеться, але зазначила, що він трохи молодший за неї та, як і вона, родом з Одеси.