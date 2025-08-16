Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

П’ятий подіум поспіль: Дорощук завоював бронзу на етапі Діамантової ліги

Олег Дорощук
Фото: Getty Images

Український легкоатлет Олег Дорощук виборов бронзову медаль у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії.

Він посів третє місце з результатом у 2.28 метра.

Дорощук – бронзовий призер етапу у Сілезії

Суперниками Олега Дорощука на етапі у Сілезії були ще десять спортсменів, серед яких чемпіони Олімпійських ігор Геміш Керр і Джанмарко Тамбері.

Першим вибув Тамбері на висоті 2.14 м, а на двох наступних планках боротьбу за медалі припинили ще п’ять атлетів.

До висоти 2.25 м підходили п’ять атлетів – і всі вони її взяли. Але вже на наступній планці – 2.28 м – вибув срібний призер Олімпіади в Парижі Шелбі Мак’юен. Українець цю планку взяв із третьої спроби.

Водночас ямаєць Ромейн Бекфорд після невдачі переніс висоту на 2.30, але не зумів її реалізувати. Після вильоту Бекфорда у секторі залишилися три атлети – Керр, Дорощук та американець Джувон Гаррісон.

Висоту 2.30 з третьої спроби вдалося взяти лише Керру. Водночас Гаррісон став другим у змаганнях, оскільки мав менше використаних спроб на попередніх висотах.

Для 24-річного Олега Дорощука це п’ятий поспіль подіум на етапах Діамантової ліги. У липні на етапі в Римі він виборов срібну медаль.

Пов'язані теми:

Легка атлетика
