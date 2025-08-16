Туск: Гра за майбутнє України та безпеку всієї Європи вступила у вирішальну фазу
Російський диктатор Володимир Путін є “хитрим і безжальним” гравцем, а після саміту на Алясці стало очевидно, що Росія поважає лише сильних.
Про це написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі X.
Туск закликав до єдності Заходу
– Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре продемонстрував, що є хитрим і безжальним гравцем. Тому так важливо зберегти єдність усього Заходу, – написав Туск.
Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбувся саміт за участю Трампа й Путіна.
За його підсумками, як повідомив американський президент, не було підписано жодної угоди, але саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.
Після цього Дональд Трамп повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Марко Рютте та європейськими лідерами.
Він сказав, що всі дійшли згоди – найкращим способом закінчити війну між РФ та Україною є укладення мирної угоди.