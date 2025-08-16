Туск: Гра за майбутнє України та безпеку всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Російський диктатор Володимир Путін є “хитрим і безжальним” гравцем, а після саміту на Алясці стало очевидно, що Росія поважає лише сильних.

Про це написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі X.

Туск закликав до єдності Заходу

– Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре продемонстрував, що є хитрим і безжальним гравцем. Тому так важливо зберегти єдність усього Заходу, – написав Туск.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбувся саміт за участю Трампа й Путіна.

За його підсумками, як повідомив американський президент, не було підписано жодної угоди, але саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.

Після цього Дональд Трамп повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Марко Рютте та європейськими лідерами.

Він сказав, що всі дійшли згоди – найкращим способом закінчити війну між РФ та Україною є укладення мирної угоди.

