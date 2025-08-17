Шахтар переміг Верес, а рівненські ультрас підтримали Судакова після трагедії у родині

Донецький Шахтар здобув перемогу над рівненським Вересом у матчі третього туру української Прем’єр-ліги сезону-2025/2026.

Гра відбулася у Рівному на стадіоні Авангард та завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

Верес – Шахтар: як минув матч

На матч Верес – Шахтар квитки були розкуплені за кілька днів до гри, тож на Авангарді був аншлаг.

Порівняно зі стартовим складом у четвер на гру з Панатінаїкосом, тренерський штаб Шахтаря провів чотири заміни. З перших хвилин на полі з’явився Георгій Судаков, який пропускав гру у Лізі Європи через смерть батька.

Ультрас рівненського Вереса перед стартовим свистком висловили підтримку півзахиснику у зв’язку з трагедією у родині.

На 17-й хвилині зустрічі рівняни пішли у контратаку: Денис Ндукве виходив віч-на-віч із голкіпером гірників Дмитром Різником, але форварду Вереса забракло швидкості. У цьому моменті “компенсацією” став штрафний удар.

На 33-й хвилині у Вереса й взагалі був супермомент, але Ндукве примудрився відправити м’яча значно вище воріт. За хвилину Арда Туран провів вимушену заміну – поле залишив Аліссон.

Рахунок у матчі вдалося відкрити у компенсований арбітром час, коли після розіграшу кутового відзначився Юхим Конопля.

У другому таймі, на 60-й хвилині матчу на полі з’явився Вінісіус Тобіас замісить автора забитого м’яча Коноплі.

Бразильцю вистачило менше трьох хвилин, щоби збільшити перевагу своєї команди. Після розіграшу кутового м’яч відскочив на дальній кут штрафного, де ніким не прикритий Тобіас пробив в один дотик з льоту – кулястий рикошетом влетів за комірець Андрію Кожухару.

Верес – Шахтар – 0:2

Голи: Конопля, 45+1 Тобіас, 63

За підсумками матчу третього туру УПЛ Шахтар тепер піднявся на другу сходинку, маючи в активі 7 очок. Водночас для Вереса це третя поразка поспіль у чемпіонаті – рівняни разом із Епіцентром та Олександрією ще не набрали очок.

У наступному турі Шахтар зіграє проти Олександрії, а Верес вирушить у Черкаси на матч проти ЛНЗ.

