Полісся – Фіорентина: де дивитися матч плейоф відбору Ліги конференцій
Матч Полісся – Фіорентина у плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 21 серпня. Гру проведуть на стадіоні Татран Арена у словацькому місті Пряшів.
Початок матчу – о 21:00 за київським часом.
Матч Полісся – Фіорентина, де дивитися в Україні та хто покаже матч поліських вовків проти фіалок у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.
Полісся – Фіорентина: де дивитися
Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Фіорентина у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Трансляція буде доступна у розділі Спорт. Для перегляду потрібно буде авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
На матчі Полісся – Фіорентина працюватиме азербайджанська бригада арбітрів на чолі з 37-річним Аліяром Агаєвим.
Йому асистуватимуть Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Резервним арбітром призначено Камаля Умудлу.
За VAR відповідатиме німець Роберт Шредер, якій асистуватиме азербайджанець Інгілаб Маммадов.
Нагадаємо, у попередньому турі кваліфікації Ліги конференцій Полісся за сумою двох матчів здолало угорський Пакш.