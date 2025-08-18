Рейтинг WTA: які позиції посідають українки перед стартом US Open

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 18 серпня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, третьою – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка продовжує перебувати на 13-й сходинці. Марта Костюк покращила своє становище і тепер 27-а.

На чотири позиції в рейтингу піднялася Даяна Ястремська. Також відразу на десять сходинок підвищилася Юлія Стародубцева. Падіння продовжує Ангеліна Калініна, яка знялася з Вімблдону і відтоді не брала участі у турнірах.

13. (13). Еліна Світоліна – 2 944 очки;

27. (28). Марта Костюк – 1 711 очок;

31. (35). Даяна Ястремська – 1 504 очки;

63. (73). Юлія Стародубцева – 943 очки;

135. (132). Ангеліна Калініна – 551 очко;

177. (193). Дар’я Снігур – 409 очок;

191. (176) Олександра Олійникова – 385 очок;

239. (227) Анастасія Соболєва – 306 очок.

Рейтинг WTA від 18 серпня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося чотири зміни: американка Медісон Кіз покращила своє становище на дві позиції, піднявшись на шосту сходинку. Водночас по одній втратили китаянка Чжен Ціньвень та американка Аманда Анісімова.

Також на десяту сходинку піднялася казашка Олена Рибакіна, яка дійшла до півфіналу тисячника у Цинциннаті.

(1). Аріна Соболенко – 12 010 очок; (2). Коко Гофф (США) – 7 699 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 933 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 5 488 очок; (5). Мірра Андреєва – 4 948 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 553 очки; (7). Аманда Анісімова (США) – 3 834 очки; (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3 586 очок; (12). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 283 очки.

Цього тижня стартує турнір кваліфікація останнього у цьому році турніру серії Grand Slam – US Open. Також відбудеться два турніри WTA 500 у Монтерреї та WTA 250 у Клівленді.

