Забарний провів перший матч за ПСЖ: як його гру оцінив Луїс Енріке

Гравець збірної України Ілля Забарний дебютував в офіційному матчі за ПСЖ. Вперше у футболці нового клубу він вийшов у матчі першого туру Ліги 1 проти Нанта.

Після матчу головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив дебют українця.

Луїс Енріке про дебют Забарного

Після матчу проти Нанта, у якому парижани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Вітіньї, наставник ПСЖ схвально відгукнувся про дебютну гру за клуб Іллі Забарного.

– Його техніка та фізична форма ідеально підходять для стилю гри, який я люблю. Він впевнено почувається з м’ячем. А без м’яча він зазвичай виграє боротьбу за м’яч. Він провів дуже хороший матч, – цитує Енріке Le Parisien.

На матч із Нантом Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та провів 90 хвилин на полі. За матч він зробив 62 точні передачі з 65. Також на його рахунку два відбори на чужій половині поля, по одному перехопленню та підбиранню.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Забарного на 6.8 бала (пʼяте місце серед усіх гравців), а інший портад SofaScore поставив йому 7.3 бала (четвертий результат).

12 серпня ПСЖ оголосив про перехід Іллі Забарного. Клуб та гравець уклали контракт терміном на п’ять років.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, яку зарплату буде отримувати Ілля Забарний у ПСЖ за сезон.

