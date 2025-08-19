Чемпіон заслужив: Усику дали відстрочку на захист титулу WBO проти Паркера

Світова боксерська організація (WBO) погодила абсолютному чемпіону світу у гевівейті Олександру Усику відтермінування для переговорів щодо обов’язкового захисту свого титулу з обов’язковим претендентом Джозефом Паркером.

Про це повідомляє британський Sky Sports.

Усику дозволили відкласти бій з Паркером

WBO дала Усику відтермінування для початку переговорів із командою новозеландського боксера Джозефа Паркера щодо захисту чемпіонського пояса. Який саме термін надано – не уточнюють.

Зараз дивляться

Директор команди українського боксера Сергій Лапін припустив, що Усик не поспішатиме з наступним кроком у своїй кар’єрі. Він сказав, що абсолютний чемпіон світу з боксу заслужив на відновлення після виснажливих боїв та тренувань.

– За останні півтора року Усик досяг історичного успіху, двічі ставши безперечним чемпіоном у надважкій вазі. Це вимагало величезних зусиль. Чемпіон заслужив можливість дати своєму тілу відновитися після виснажливих тренувань і травм, які часто непомітні для зовнішнього світу. І, зрештою, просто відпочити і провести час із сім’єю, – сказав Лапін в інтерв’ю Ready to Fight.

Він додав, що Усик заслужив право самостійно обирати своє майбутнє — і не поспішати з ухваленням цього рішення.

Нещодавно промоутер Френк Воррен повідомив, що Усик попросив відтермінувати захист титулу WBO проти Паркера.

Наприкінці липня WBO призначила бій між Усиком і Паркером. Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.