Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Ліга чемпіонів-2025/26: хто вийшов до основного етапу

ПСЖ
Фото: Getty Images

У серпні завершиться кваліфікація Ліги чемпіонів та визначаться всі учасники основного турніру Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років в основному турнірі Ліги чемпіонів не буде команд з України після вильоту з турніру київського Динамо у третьому турі кваліфікації від грецького Пафоса.

Факти ICTV розповідають, які команди забезпечили путівки в основний раунд ЛЧ-2025/26.

Ліга чемпіонів-2025/26: хто вийшов в основний етап

Прямі путівки до основного етапу забезпечили 29 команд, насамперед завдяки виступам на внутрішній арені. Водночас лондонський Тоттенгем провалив сезон в АПЛ, але здобув путівку в ЛЧ-2025/26 після того, як виграв Лігу Європи.

Таким чином, англійська Прем’єр-ліга буде представлена відразу шістьма командами. В Іспанії – на одного учасника менше.

Ще сім команд визначаться за підсумками плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26

  • Англія: Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Тоттенгем;
  • Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал;
  • Італія: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус;
  • Німеччина: Баварія, Баєр Леверкузен, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд;
  • Франція: ПСЖ, Марсель, Монако;
  • Нідерланди: ПСВ, Аякс;
  • Португалія: Спортинг;
  • Туреччина: Галатасарай;
  • Чехія: Славія;
  • Греція: Олімпіакос;
  • Бельгія: Юніон Сент-Жиллуаз.

Основний турнір Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартує 16 вересня. За підсумком етапу ліги команди, які посядуть 1-8-ме місця в таблиці, вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на 9-24-му місцях, гратимуть у стикових матчах.

Фінал відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш-Арені в угорському Будапешті.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0.

ПСЖ

