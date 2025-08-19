Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ: прогноз на матч плейоф відбору Ліги Європи

Динамо Київ
Фото: Динамо Київ

Маккабі Тель-Авів та Динамо Київ зустрінуться у матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 21 серпня, на стадіоні TSC Arena у сербському місті Бачка-Топола.

Початок матчу Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ – о 21:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Маккабі Тель-Авів – Динамо: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ є підопічні Жарко Лазетича.

На перемогу Маккабі приймають ставки з коефіцієнтом 2.56. Успіх Динамо оцінюють в 2.66. Нічийний результат матчу Маккабі Тель-Авів – Динамо в основний час – 3.45.

Це буде п’ята очна зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися у сезоні-2015/2016 на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді в обох матчах перемогу здобули кияни.

Інші два матчі на груповому етапі Ліги Європи-2011/12 завершилися внічию.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє в основному раунді Ліги Європи. Невдаха пари гратиме в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, київське Динамо програло в обох матчах кіпрському Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів та вилетіло у Лігу Європи.

Читайте також
Маккабі Тель-Авів – Динамо: де дивитися матч плейоф відбору Ліги Європи
Динамо

Пов'язані теми:

ДинамоЛіга ЄвропиФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь