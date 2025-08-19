Мовою Росії ми тут не спілкуємося: арбітерка викликала овації стадіону під час матчу
У матчі жіночого чемпіонату України з футболу між командами Колос (Ковалівка) та Сістерс (Одеса) стався інцидент, який активно обговорюють у соціальних мережах через рішення головної рефері Анастасії Романюк.
Вона покарала жовтою карткою футболістку Сістерс Ірину Майбородіну за неспортивну поведінку, а згодом розкритикувала за вживання російської мови у матчі чемпіонату України.
Скандал на матчі Колос – Сістерс: деталі
Наприкінці першого тайму матчу Ірина Майбородіна упала після контакту з гравчинею Колоса Соломією Куп’як.
Арбітерка матчу Анастасія Романюк не знайшла порушення в діях Куп’як у цьому інциденті, з чим не погодилася Майбородіна.
Футболістка Сістерс почала кричати та агресивно махати руками, вимагаючи гірчичника для суперниці. Натомість Романюк показала жовту картку Майбородіній.
У ситуацію втрутився тренер одеської команди Денис Колчин та став вимагати від Романюк пояснити своє рішення.
– Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою, — пояснила Романюк тренеру Сістерс.
Її пояснення було добре чути на стадіоні, а глядачі вибухнули оплесками, підтримавши позицію футбольної судді.
Момент з врученням жовтої картки з 58:10 хв
Сам матч завершився перемогою Сістерс із рахунком 2:1.
У чемпіонаті України одеська команда має 9 очок у трьох поєдинках. Стільки ж набрали ще три команди: Металіст 1925, Ворскла та Шахтар.
Наступний матч Сістерс проведуть проти жіночої команди Шахтаря, а Колос зіграє з Ворсклою.