Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Мовою Росії ми тут не спілкуємося: арбітерка викликала овації стадіону під час матчу

рефері показала жовту за російську мову
Скриншот: YouTube/FC Kolos Kovalivka

У матчі жіночого чемпіонату України з футболу між командами Колос (Ковалівка) та Сістерс (Одеса) стався інцидент, який активно обговорюють у соціальних мережах через рішення головної рефері Анастасії Романюк.

Вона покарала жовтою карткою футболістку Сістерс Ірину Майбородіну за неспортивну поведінку, а згодом розкритикувала за вживання російської мови у матчі чемпіонату України.

Скандал на матчі Колос – Сістерс: деталі

Наприкінці першого тайму матчу Ірина Майбородіна упала після контакту з гравчинею Колоса Соломією Куп’як.

Зараз дивляться

Арбітерка матчу Анастасія Романюк не знайшла порушення в діях Куп’як у цьому інциденті, з чим не погодилася Майбородіна.

Футболістка Сістерс почала кричати та агресивно махати руками, вимагаючи гірчичника для суперниці. Натомість Романюк показала жовту картку Майбородіній.

У ситуацію втрутився тренер одеської команди Денис Колчин та став вимагати від Романюк пояснити своє рішення.

– Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою, — пояснила Романюк тренеру Сістерс.

Її пояснення було добре чути на стадіоні, а глядачі вибухнули оплесками, підтримавши позицію футбольної судді.

Момент з врученням жовтої картки з 58:10 хв

Сам матч завершився перемогою Сістерс із рахунком 2:1.

У чемпіонаті України одеська команда має 9 очок у трьох поєдинках. Стільки ж набрали ще три команди: Металіст 1925, Ворскла та Шахтар.

Наступний матч Сістерс проведуть проти жіночої команди Шахтаря, а Колос зіграє з Ворсклою.

Читайте також
Не хочу бути учасником мовних скандалів: Селезньов про конфлікт із блогером
Євген Селезньов

Пов'язані теми:

Жіночий футболРосійська мова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь