Полісся – Фіорентина: прогноз на матч плейоф відбору Ліги конференцій
Полісся та Фіорентина зустрінуться у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Гра запланована на четвер, 21 серпня, на стадіоні Татран Арена у словацькому місті Пряшів.
Початок Полісся – Фіорентина – о 21:00 за київським часом.
Полісся – Фіорентина: прогноз букмекерів на матч
Беззаперечними фаворитами матчу Полісся – Фіорентина букмекери вважають італійську команду.
На перемогу Фіорентини приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх Полісся оцінюють в 7.80. Нічийний результат матчу Полісся – Фіорентина в основний час – 4.65.
Це буде перша очна зустріч команд в історії.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного етапу Ліги конференцій. Невдаха у цій парі завершить виступи у поточному сезоні єврокубків.
Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації Ліги конференцій Полісся за сумою двох матчів здолало угорський Пакш.