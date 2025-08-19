Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Полісся – Фіорентина: прогноз на матч плейоф відбору Ліги конференцій

ФК Полісся
Фото: ФК Полісся

Полісся та Фіорентина зустрінуться у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 21 серпня, на стадіоні Татран Арена у словацькому місті Пряшів.

Початок Полісся – Фіорентина – о 21:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Полісся – Фіорентина: прогноз букмекерів на матч

Беззаперечними фаворитами матчу Полісся – Фіорентина букмекери вважають італійську команду.

На перемогу Фіорентини приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх Полісся оцінюють в 7.80. Нічийний результат матчу Полісся – Фіорентина в основний час – 4.65.

Це буде перша очна зустріч команд в історії.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного етапу Ліги конференцій. Невдаха у цій парі завершить виступи у поточному сезоні єврокубків.

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації Ліги конференцій Полісся за сумою двох матчів здолало угорський Пакш.

Читайте також
Полісся – Фіорентина: де дивитися матч плейоф відбору Ліги конференцій
ФК Полісся

Пов'язані теми:

Ліга конференційФіорентинаФК ПоліссяФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь