Людмила Лузан здобула друге золото ЧС-2025 із веслування

Призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан здобула друге золото на чемпіонаті світу-2025 із веслування на байдарках і каное в італійському Мілані.

Українка здобула перемогу на дистанції 500 метрів.

Лузан – дворазова переможниця ЧС-2025

У фіналі на своїй коронній дистанції Людмила випередила канадку Кеті Вінсент, яка взяла срібло, та представницю Іспанії Марію Кобреру.

Українка показала час 2:01,27 хвилини. Вона Людмила випередила Вінсент на 1,23 секунди.

Напередодні Лузан виграла золото на дистанції 500 метрів у каное-двійці у парі з Іриною Федорів. Це нова напарниця Людмили через вагітність Анастасії Рибачок, з якою вона вигравала медалі Олімпіади.

Український тандем завершив дистанцію із часом 1:53.30 хвилини.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, а третіми стали іспанки Ангело Моррено та Вікторія Ярчевська.

Для Людмили Лузан золото на дистанції 500 м стало шостим на чемпіонатах світу за кар’єру.

