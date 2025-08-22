Українець Дорощук вперше в кар’єрі виграв етап Діамантової ліги у стрибках у висоту

Український легкоатлет Олег Дорощук став переможцем етапу Діамантової ліги у Брюсселі у стрибках у висоту.

Він виграв золото змагань із результатом 2.25 метра.

Дорощук – переможець етапу Діамантової ліги

Суперниками українця на цьому етапі були дев’ять атлетів, зокрема чемпіон Олімпійських ігор у Парижі Геміш Керр та срібний призер Ігор Шелбі Мак’юен.

Також крім Дорощука у секторі на етапі Діамантової ліги дебютував Дмитро Нікітін, який завершив змагання на десятій сходинці.

Медалістів визначила висота 2.22 м, яку підкорили з першої спроби лише два стрибуни – Дорощук та ямаєць Ромейн Бекфорд. Бельгійцю Томасу Кармою для цього знадобилося три спроби.

Наступну висоту на 2.25 м з першої спроби взяв лише Дорощук, Кармой зробив це з третьої спроби, а Бекфорду вона не підкорилася. На висоті 2.28 м українець та бельгієць зробили по дві хиби та перенесли планку на 2.30 м, але жоден її не взяв.

У підсумку українець фінішував на першій сходинці за рахунок меншої кількості використаних спроб на минулих висотах.

Для Дорощука це перша золота медаль на етапах Діамантової ліги. Досі він двічі ставав срібним призером змагань в Сілезії та Римі.

Також він відібрався до фіналу сезону Діамантової ліги, ставши третім українцем після Ярослави Магучіх та Юлії Левченко.

