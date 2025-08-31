Пілот McLaren Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Нідерландів, стартувавши з поул-позиції. Для австралійця це сьома перемога у поточному сезоні.

Друге місце на подіумі посів гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а трійку лідерів замкнув Ізак Аджар із команди Racing Bulls. Для француза це перший подіум у кар’єрі.

Піастрі‒ переможець Гран-прі Нідерландів

На першому колі пілот McLaren Ландо Норріс програв другу позицію Ферстаппену, але через кілька кіл повернув її назад. Після чого британець почав тиск на свого напарника, який йшов першим.

За сім кіл до фінішу Норріс повідомив інженерів, що відчуває запах диму зі свого боліда. Після цього дійсно стало видно дим із його боліда і йому довелося достроково завершити гонку.

Не рахуючи інцидент із болідом Норріса машина безпеки з’являлася на трасі ще двічі – через гонщиків Ferrari. Шарль Леклер під час гонки марно намагався обігнати Аджара, а Льюїс Гемілтон свого екснапарника по Mercedes Джорджа Рассела.

Приблизно на 20-му колі почав накрапати невеликий дощ. Ще через три кола на повороті Гемілтон виїхав за межі траси і не зміг уникнути зіткнення з огорожею.

Щодо Леклера, то він вибув з перегонів після зіткнення з болідом гонщика Mercedes Кімі Антонеллі після 51-го кола.

Leclerc and Antonelli’s dramatic coming together The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

За цей інцидент італійський гонщик срібних стріл отримав 10 секунд штрафу, а також ще один штраф за перевищення швидкості на пітлейні, що опустило його на 16-те місце у підсумку.

А ось його напарник Джордж Рассел фінішував четвертим, а п’ятірку замкнув пілот Williams Алекс Албон.

Результати Гран-прі Нідерландів

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 309 очок. Другим іде Норріс, маючи 275 очок, а Ферстаппен ‒ третій (205).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 584 очками, випереджаючи Ferrari (260) та Mercedes (248).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Монці, де 5-7 вересня очікується Гран-прі Італії.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

