Формула-1: особистий залік пілотів і команд у 2025 році
У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.
Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.
За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.
За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.
У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.
Таблиця Формули-1 сезону-2025
Особистий залік пілотів
|№
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Оскар Піастрі
|McLaren
|309
|2.
|Ландо Норріс
|McLaren
|275
|3.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|205
|4.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|184
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|151
|6.
|Льюїс Гемілтон
|Ferrari
|109
|7.
|Андреа Антонеллі
|Mercedes
|64
|8.
|Алекс Албон
|Williams
|64
|9.
|Ніко Гюлькенберг
|Kick Sauber
|37
|10.
|Ізак Аджар
|Racing Bulls
|37
Залік команд Формули-1 2025
|№
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren
|584
|2.
|Ferrari
|260
|3.
|Mercedes
|248
|4.
|Red Bull
|214
|5.
|Williams
|80
|6.
|Aston Martin
|62
|7.
|Racing Bulls
|60
|8.
|Kick Sauber
|51
|9.
|Haas
|44
|10.
|Alpine
|20
Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.
