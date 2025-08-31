У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі McLaren 309 2. Ландо Норріс McLaren 275 3. Макс Ферстаппен Red Bull 205 4. Джордж Расселл Mercedes 184 5. Шарль Леклер Ferrari 151 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 109 7. Андреа Антонеллі Mercedes 64 8. Алекс Албон Williams 64 9. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 37 10. Ізак Аджар Racing Bulls 37

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 584 2. Ferrari 260 3. Mercedes 248 4. Red Bull 214 5. Williams 80 6. Aston Martin 62 7. Racing Bulls 60 8. Kick Sauber 51 9. Haas 44 10. Alpine 20

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

