Дрон пошкодив будинок гравця збірної України Георгія Судакова
Дрон пошкодив будинок, у якому живе гравець збірної України з футболу Георгій Судаков.
Футболіст опублікував в Instargam фото наслідків атаки та повідомив, що під час удару в будинку перебували його близькі.
Атака на Київ 7 вересня: дрон пошкодив будинок Судакова
– Такий вигляд має мій будинок після сьогоднішньої ночі. Приліт Шахеда. Дружина з дитиною та мамою в цей момент були вдома, – написав Судаков, опублікувавши фото зруйнованих кімнат.
На знімках видно серйозні пошкодження житлового приміщення – зруйновані стіни, розбите скло, уламки будівельних матеріалів по всій квартирі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Особливо постраждала одна з кімнат, де обвалилася частина стелі та стіни.
Судаков також висловив обурення можливою російською пропагандою:
– Нелюди з сусідньої країни напишуть, що в моєму будинку зберігають військову техніку.
Атака на будинок футболіста відбулася під час масованого нічного обстрілу Києва 7 вересня.
У столиці на кількох локаціях досі триває ліквідація наслідків атаки.
Станом на 13:48 відомо про двох загиблих і 20 поранених.
Керівник КМВА Тимур Ткаченко спочатку повідомляв про третього загиблого, але згодом уточнив, що ця інформація не підтвердилася.
Серед поранених – двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик.
У лікарнях зараз перебувають семеро людей.
Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.
Пошуково-рятувальна операція у найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває.
Фото: Георгій Судаков