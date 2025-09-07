Дрон пошкодив будинок, у якому живе гравець збірної України з футболу Георгій Судаков.

Футболіст опублікував в Instargam фото наслідків атаки та повідомив, що під час удару в будинку перебували його близькі.

Атака на Київ 7 вересня: дрон пошкодив будинок Судакова

– Такий вигляд має мій будинок після сьогоднішньої ночі. Приліт Шахеда. Дружина з дитиною та мамою в цей момент були вдома, – написав Судаков, опублікувавши фото зруйнованих кімнат.

На знімках видно серйозні пошкодження житлового приміщення – зруйновані стіни, розбите скло, уламки будівельних матеріалів по всій квартирі.

Особливо постраждала одна з кімнат, де обвалилася частина стелі та стіни.

Судаков також висловив обурення можливою російською пропагандою:

– Нелюди з сусідньої країни напишуть, що в моєму будинку зберігають військову техніку.

Атака на будинок футболіста відбулася під час масованого нічного обстрілу Києва 7 вересня.

У столиці на кількох локаціях досі триває ліквідація наслідків атаки.

Станом на 13:48 відомо про двох загиблих і 20 поранених.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко спочатку повідомляв про третього загиблого, але згодом уточнив, що ця інформація не підтвердилася.

Серед поранених – двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик.

У лікарнях зараз перебувають семеро людей.

Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Пошуково-рятувальна операція у найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває.

Фото: Георгій Судаков

