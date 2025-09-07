У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі McLaren 324 2. Ландо Норріс McLaren 293 3. Макс Ферстаппен Red Bull 230 4. Джордж Расселл Mercedes 194 5. Шарль Леклер Ferrari 163 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 117 7. Алекс Албон Williams 70 8. Андреа Антонеллі Mercedes 66 9. Ізак Аджар Racing Bulls 38 10. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 37

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 617 2. Ferrari 280 3. Mercedes 260 4. Red Bull 239 5. Williams 86 6. Aston Martin 62 7. Racing Bulls 61 8. Kick Sauber 55 9. Haas 44 10. Alpine 20

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

