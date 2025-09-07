Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав 90 днів для відновлення перед організацією свого наступного поєдинку.

Про це повідомила Всесвітня боксерська організація (WBO) у своєму акаунті в X.

Олександр Усик отримав 90 днів на відновлення перед новим боєм

Після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа Усик мав провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера, якого призначили обов’язковим претендентом. Однак через проблеми зі спиною українець попросив відтермінування.

WBO призначила повторний медогляд і, зрештою, ухвалила офіційне рішення щодо надання 90 днів паузи. Після цього Усик буде зобов’язаний відновити переговори щодо наступного бою.

WBO дозволила Паркеру провести добровільний захист у проміжку відстрочки. Боксер уже узгодив суперника — 25 жовтня в Лондоні він зустрінеться з британцем Фабіо Вордлі. Переможець цього бою стане обов’язковим претендентом на зустріч із Усиком.

Нагадаємо, 24 липня WBO постановила, щоб Усик розпочав переговори з обов’язковим претендентом Джозефом Паркером із Нової Зеландії.

