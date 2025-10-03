Сезон Формули-1 2025 року стартував у березні з Гран-прі Австралії. Загалом у календарі заплановано 24 етапи.

Також у сезоні-2025 відбудуться шість спринтерських гонок.

В Україні є чимало шанувальників автоперегонів, тож Факти ICTV розповідають, де можна буде наживо спостерігати за перегонами Формули-1, улюбленими командами та гонщиками.

Де дивитися Формулу-1 в Україні

Формулу-1 сезону-2025 транслюватиме в Україні телеканал Setanta Sports, який є офіційним ретранслятором Ф-1.

Шанувальникам автоперегонів будуть доступні всі кваліфікації, гонки та спринти сезону-2025 наживо на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Більшість перегонів та кваліфікацій покажуть телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+.

Крім того, за трансляціями Формули-1 можна спостерігати на офіційному каналі F1TV. Там доступні всі гоночні сесії, прямі трансляції з бортових камер та радіоспілкування команд, повтори тощо.

F1TV пропонує підписникам три пакети TV Pro, TV Premium та TV Access:

перший коштує €7,99 на місяць або €64,99 на рік. Він містить весь вищезгаданий контент та архіви попередніх етапів;

другий пакет коштує €89,99 на рік. Він містить все, що й другий, але доступний у 4К та дає змогу дивитися контент на шістьох пристроях одночасно;

третій коштує €26,99 на рік. Це пакет мінімум, і в ньому немає вищезазначених “плюшок”. Тут перегони доступні у записі та є ексклюзивні шоу, документальні фільми та архіви гонок.

На F1TV немає українського коментатора, проте це дає змогу чути пілотів та очільників команд в оригіналі.

З детальним календарем Формули-1 на сезон-2025 ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.

