У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норріс McLaren 357 2. Оскар Піастрі McLaren 356 3. Макс Ферстаппен Red Bull 321 4. Джордж Рассел Mercedes 258 5. Шарль Леклер Ferrari 210 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 146 7. Андреа Антонеллі Mercedes 97 8. Алекс Албон Williams 73 9. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 41 10. Ізак Аджар Racing Bulls 39

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 713 2. Ferrari 356 3. Mercedes 355 4. Red Bull 346 5. Williams 111 6. Racing Bulls 72 7. Aston Martin 69 8. Haas 62 9. Kick Sauber 60 10. Alpine 20

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

