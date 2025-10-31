Чемпіон Формули-1 2009 року Дженсон Баттон оголосив, що завершує гоночну кар’єру вкінці сезону.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1, цитуючи його заяву в ефірі BBC Radio Somerset.

Дженсон Баттон завершує кар’єру

45-річний британець, який нині виступає у чемпіонаті світу з гонок на витривалість, заявив, що гонка 8 годин Бахрейну, яка відбудеться 8 листопада, стане для нього останньою в його професійній кар’єрі.

– Це буде моя остання гонка. Мені завжди подобався Бахрейн, я вважаю, що це цікава траса, і я збираюся насолодитися нею якомога більше, оскільки це буде кінець моєї професійної кар’єри гонщика, – сказав Баттон в ефірі BBC Radio Somerset.

Баттон дебютував у Формулі-1 у 2000 році за команду Williams, після чого взяв участь у 306 гонках, що зробило його шостим найдосвідченішим гонщиком в історії королівських перегонів.

За свою кар’єру він здобув 15 перемог, 50 разів піднімався на подіум і вісім разів стартував з поул-позиції. У 2009 році він став чемпіоном Формули-1, виступаючи за команду Brawn GP. Ця британська стайня тоді провела єдиний сезон у Ф-1, але виграла ще й Кубок конструкторів.

Після того, як Баттон залишив Формулу-1 наприкінці сезону 2016 року (за винятком повернення на одну гонку в 2017 році), він продовжив виступати в різних категоріях, включаючи Super GT, спорткари та Extreme E, а також тричі брав участь у 24-годинній гонці Ле-Мана.

Протягом останніх двох років Баттон брав участь у чемпіонаті світу з витривалості.

