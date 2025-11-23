У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норріс McLaren 408 2. Оскар Піастрі McLaren 378 3. Макс Ферстаппен Red Bull 366 4. Джордж Рассел Mercedes 291 5. Шарль Леклер Ferrari 222 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 149 7. Андреа Антонеллі Mercedes 132 8. Алекс Албон Williams 73 9. Ізак Аджар Racing Bulls 47 10. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 45

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 786 2. Mercedes 423 3. Red Bull 391 4. Ferrari 371 5. Williams 117 6. Racing Bulls 86 7. Aston Martin 72 8. Haas 70 9. Kick Sauber 64 10. Alpine 22

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

