У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший із яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норріс McLaren 408 2. Макс Ферстаппен Red Bull 396 3. Оскар Піастрі McLaren 392 4. Джордж Рассел Mercedes 309 5. Шарль Леклер Ferrari 230 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 152 7. Андреа Антонеллі Mercedes 150 8. Алекс Албон Williams 73 9. Карлос Сайнс Williams 64 10. Ізак Аджар Racing Bulls 51

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 800 2. Mercedes 459 3. Red Bull 426 4. Ferrari 382 5. Williams 137 6. Racing Bulls 92 7. Aston Martin 80 8. Haas 73 9. Kick Sauber 68 10. Alpine 22

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

