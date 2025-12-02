Red Bull оголосив, хто стане напарником Ферстаппена на сезон-2026
Гоночна команда Формули-1 Red Bull переведе француза Ізака Аджара до своєї головної команди, що означає, що у сезоні-2026 він стане напарником Макса Ферстаппена.
Про це стайня повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах.
Аджар стане напарником Ферстаппена у сезоні-2026
21-річний Ізак Аджар у наступному сезоні пересяде у болід Red Bull, а його місце у команді Racing Bulls займе 18-річний британець Арвід Ліндблад, який дебютує у Формулі-1.
Арвід Ліндблад стане напарником новозеландця Ліама Лоусона.
В результаті перестановок у складі Red Bull японець Юкі Цунода втратить своє місце на стартовій решітці після п’яти сезонів. Водночас, він залишиться у Red Bull як тестовий та резервний пілот.
– Я дуже вдячний Oracle Red Bull Racing за те, що вони дали мені можливість і виявили довіру, дозволивши брати участь у гонках найвищого рівня Формули-1, – сказав Аджар.
Дебютний сезон Ізака Аджара у Racing Bulls включав подіум на Гран-прі Нідерландів.
Our Driver Line-up for 2026 @Max33Verstappen @Isack_Hadjar
Read more here https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/1LLcYUel81
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025
Аджар стане четвертим напарником Ферстаппена за останні 13 місяців після Цуноди, Лоусона і Серхіо Переса, а також шостим за вісім сезонів з моменту, як Даніель Ріккардо покинув команду наприкінці 2018 року.
Ліндблад – є чинним чемпіоном Формули-2. Гонщик має шведське коріння по батькові та індійське по матері, але є громадянином Британії.
Склад команд Ф-1 на сезон-2026
- McLaren: Ландо Норріс, Оскар Піастрі;
- Mercedes: Джордж Расселл, Кімі Антонеллі;
- Red Bull: Макс Ферстаппен, Ізак Аджар;
- Ferrari: Шарль Леклер, Льюїс Гемільтон;
- Williams: Алекс Альбон, Карлос Сайнс;
- Racing Bulls: Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад;
- Aston Martin: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;
- Haas: Олівер Берман, Естебан Окон;
- Sauber: Ніко Хюлькенберг, Габріель Бортолето;
- Alpine: П’єр Гаслі, Франко Колапінто;
- Cadillac: Серхіо Перес, Валттері Боттас.
Чемпіон Формули-1 сезону-2025 визначиться під час фінального етапу, який відбудеться в Абу-Дабі 5-7 грудня. На перемогу за підсумками сезону претендують Ландо Норріс, Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі
За тур до завершення чемпіонату королівських перегонів лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Норріс, який набрав 408 очок. Другим тепер йде Ферстаппен, маючи 396 очок, а Піастрі ‒ третій (392).