Гоночна команда Формули-1 Red Bull переведе француза Ізака Аджара до своєї головної команди, що означає, що у сезоні-2026 він стане напарником Макса Ферстаппена.

Про це стайня повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах.

Аджар стане напарником Ферстаппена у сезоні-2026

21-річний Ізак Аджар у наступному сезоні пересяде у болід Red Bull, а його місце у команді Racing Bulls займе 18-річний британець Арвід Ліндблад, який дебютує у Формулі-1.

Арвід Ліндблад стане напарником новозеландця Ліама Лоусона.

В результаті перестановок у складі Red Bull японець Юкі Цунода втратить своє місце на стартовій решітці після п’яти сезонів. Водночас, він залишиться у Red Bull як тестовий та резервний пілот.

– Я дуже вдячний Oracle Red Bull Racing за те, що вони дали мені можливість і виявили довіру, дозволивши брати участь у гонках найвищого рівня Формули-1, – сказав Аджар.

Дебютний сезон Ізака Аджара у Racing Bulls включав подіум на Гран-прі Нідерландів.

Аджар стане четвертим напарником Ферстаппена за останні 13 місяців після Цуноди, Лоусона і Серхіо Переса, а також шостим за вісім сезонів з моменту, як Даніель Ріккардо покинув команду наприкінці 2018 року.

Ліндблад – є чинним чемпіоном Формули-2. Гонщик має шведське коріння по батькові та індійське по матері, але є громадянином Британії.

Склад команд Ф-1 на сезон-2026

McLaren: Ландо Норріс, Оскар Піастрі;

Ландо Норріс, Оскар Піастрі; Mercedes: Джордж Расселл, Кімі Антонеллі;

Джордж Расселл, Кімі Антонеллі; Red Bull: Макс Ферстаппен, Ізак Аджар;

Макс Ферстаппен, Ізак Аджар; Ferrari: Шарль Леклер, Льюїс Гемільтон;

Шарль Леклер, Льюїс Гемільтон; Williams: Алекс Альбон, Карлос Сайнс;

Алекс Альбон, Карлос Сайнс; Racing Bulls: Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад;

Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад; Aston Martin: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;

Фернандо Алонсо, Ленс Стролл; Haas: Олівер Берман, Естебан Окон;

Олівер Берман, Естебан Окон; Sauber: Ніко Хюлькенберг, Габріель Бортолето;

Ніко Хюлькенберг, Габріель Бортолето; Alpine: П’єр Гаслі, Франко Колапінто;

П’єр Гаслі, Франко Колапінто; Cadillac: Серхіо Перес, Валттері Боттас.

Чемпіон Формули-1 сезону-2025 визначиться під час фінального етапу, який відбудеться в Абу-Дабі 5-7 грудня. На перемогу за підсумками сезону претендують Ландо Норріс, Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі

За тур до завершення чемпіонату королівських перегонів лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Норріс, який набрав 408 очок. Другим тепер йде Ферстаппен, маючи 396 очок, а Піастрі ‒ третій (392).

