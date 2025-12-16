Перший етап Кубка світу сезону-2025/26 стартував у шведському Естерсунді.

Загалом заплановано дев’ять етапів, останній з яких завершиться наприкінці березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.

Однак головними змаганнями сезону стануть біатлонні гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться 6-22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо

Зараз дивляться

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом етапів та гонок Кубка світу з біатлону сезону-2025/26.

Розклад гонок Кубка світу з біатлону-2025/26

Етап Кубка світу в Естерсунді

29 листопада, 14:15. Естафета 4х6 км, жінки;

29 листопада, 17:55. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;

30 листопада, 15:00. Одиночна змішана естафета;

30 листопада, 17:40. Змішана естафета;

02 грудня, 16:30. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

03 грудня, 16:30. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

05 грудня, 17:00. Спринт 7.5 км, жінки;

06 грудня, 17:30. Спринт 10 км, чоловіки;

07 грудня, 14:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;

07 грудня, 16:15. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Гогфільцені

12 грудня, 12:25. Спринт 10 км, чоловіки;

12 грудня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;

13 грудня, 13:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;

13 грудня, 15:15. Естафета 4х6 км, жінки;

14 грудня, 13:00. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;

14 грудня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, жінки.

Етап Кубка світу в Ансі

18 грудня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;

19 грудня, 15:15. Спринт 10 км, чоловіки;

20 грудня, 13:15. Гонка переслідування 10 км, жінки;

20 грудня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, чоловіки;

21 грудня, 13:15. Масстарт 12.5 км, жінки;

21 грудня, 15:45. Масстарт 15 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Обергофі

08 січня, 15:10. Спринт 10 км, чоловіки;

09 січня, 15:15. Спринт 7.5 км, жінки;

10 січня, 13:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;

10 січня, 15:25. Естафета 4х6 км, жінки;

11 січня, 12:00. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;

11 січня, 15:15. Гонка переслідування 10 км, жінки.

Етап Кубка світу в Рупольдінгу

14 січня, 15:30. Естафета 4х6 км, жінки;

15 січня, 15:30. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;

16 січня, 15:30. Спринт 7.5 км, жінки;

17 січня, 15:30. Спринт 10 км, чоловіки;

18 січня, 13:30. Гонка переслідування 10 км, жінки;

18 січня, 16:00. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Нове-Мєсто

22 січня, 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки;

23 січня, 19:15. Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки;

24 січня, 14:15. Одиночна змішана естафета;

24 січня, 16:15. Змішана естафета;

25 січня, 16:15. Масстарт 15 км, чоловіки;

25 січня, 19:15. Масстарт 12.5 км, жінки.

Етап Кубка світу в Контіолахті

05 березня, 18:05. Індивідуальна гонка 15 км, жінки;

06 березня, 17:10. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки;

07 березня, 14:40. Масстарт 12.5 км, жінки;

07 березня, 16:40. Естафета 4х7.5 км, чоловіки;

08 березня, 14:30. Естафета 4х6 км, жінки;

08 березня, 17:55. Масстарт 15 км, чоловіки.

Етап Кубка світу в Отепяя

12 березня, 16:15. Спринт 10 км, чоловіки;

13 березня, 16:15. Спринт 7.5 км, жінки;

14 березня, 14:30. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;

14 березня, 17:00. Гонка переслідування 10 км, жінки;

15 березня, 13:35. Одиночна змішана естафета;

15 березня, 15:40. Змішана естафета.

Етап Кубка світу в Голменколлені

19 березня, 17:15. Спринт 7.5 км, жінки;

20 березня, 17:15. Спринт 10 км, чоловіки;

21 березня, 15:45. Гонка переслідування 10 км, жінки;

21 березня, 17:15. Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки;

22 березня, 14:45. Масстарт 12.5 км, жінки;

22 березня, 17:45. Масстарт 15 км, чоловіки.

Нагадаємо, у минулому сезоні норвежець Штурла Легрейд виборов перший у кар’єрі Великий кришталевий глобус.

Головну нагороду в жіночому біатлоні здобула німкеня Франціска Пройсс.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.