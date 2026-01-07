Український фристайліст Дмитро Котовський виборов золото на етапі Кубка світу з лижної акробатики у канадському Лак-Бопорті.

Перемогу Котовського принесло успішне виконання стрибка Ураган (фул-тріпл фул-фул).

Котовський – переможець етапу в Лак-Бопорті

Дмитро Котовський впевнено подолав кваліфікацію, зробивши це з найкращим результатом. У фіналі українець показав третій результат, що дозволило йому потрапити до суперфіналу.

У суперфіналі Котовський вирішив виконати потрійне сальто з п’ятьма гвинтами – фул-тріпл фул-фул, який оцінили на 131.56 бала.

Друге місце посів китайський спортсмен Сун Цзясюй із результатом 125.97 бала, а трійку лідерів замкнув американець Квінн Делінджер (123.53 бала).

Для України це друга медаль у сезоні Кубка світу з лижної акробатики.

Востаннє Котовський виборював нагороду на цьому рівні у лютому 2025 року в американському Дір Веллі, ставши срібним призером. Востаннє Дмитро перемагав на етапі КС ще у березні 2023 року у швейцарському Енгадіні.

Загалом для Котовського це дев’ята медаль у кар’єрі на Кубку світу з лижної акробатики і сьома — в особистих змаганнях.