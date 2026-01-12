Український фристайліст Ян Гаврюк виборов дебютну медаль на рівні Кубка світу, ставши срібним призером на етапі в американському Лейк Плесіді.

21-річний Ян став єдиним українським атлетом, хто пробився до суперфіналу.

Ян Гаврюк – срібний призер Кубка світу

Ян подолав кваліфікацію, показавши 11-й результат. Водночас, лідери української команди Дмитро Котовський та Максим Кузнєцов припустилися помилок під час приземлення та посіли 11-е та дев’яте місця відповідно.

Зараз дивляться

У боротьбі за нагороди українець виконав стрибок потрійне сальто назад з чотирма гвинтами. Його оцінили на 94.12 бала, що дозволило Яну піднятися на п’єдесталу пошани.

21-річний українець програв лише досвідченому представнику Китаю Сіньді Вану. Третю сходинку посів інший представник КНР Ци Гуанпу.

Для Яна Гаврюка це другий суперфінал у кар’єрі та перший у кар’єрі подіум на етапах Кубка світу. Досі його найкращим результатом на міжнародній арені була бронза Кубка Європи у 2024 році.

Медаль Гаврилюка стала третьою у скарбничці українських лижних акробатів у поточному сезоні на Кубку світу. Раніше золото вигравали Олександр Окіпнюк на етапі у фінській Руці та Дмитро Котовський у канадському Лак-Бопорті.

У понеділок, 12 січня, у Лейк Плесіді для лижних акробатів відбудеться фінал сезону Кубка світу. Після цього на фристайлістів вже чекатимуть змагання на Олімпійських іграх-2026.