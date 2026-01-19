Чемпіонат Європи з футзалу стартує 21 січня та триватиме до 7 лютого 2026 року у Латвії, Литві та Словенії. За ліком це буде 13-й континентальний турнір під егідою УЄФА.

У змаганнях візьмуть участь 16 футзальних збірних Європи, серед яких збірна України. Для Латвії, Литви та Вірменії це буде дебютна участь у футзальному Євро.

Чинним чемпіоном Європи є команда Португалії, яка у 2022 році перемогла у фіналі Росію з рахунком 4:2.

Зараз дивляться

Збірна України на попередньому Євро поступилася у матчі за бронзу іспанцям. Проте у 2024 році стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом та результатами матчів Євро-2026 з футзалу.

Календар Євро-2026 з футзалу

Груповий етап – 21-29 січня;

1/4 фіналу – 31 січня – 1 лютого;

Півфінали – 4 лютого;

Матч за 3-тє місце – 7 лютого;

Фінал – 7 лютого.

Розклад та результати матчів Євро-2026

Груповий етап Євро-2026

Команди-учасниці розділили на чотири групи порівну. До стадії 1/4 фіналу вийдуть переможці квартетів, а також збірні, які фінішують на других місцях.

Раунд 1

Середа, 21 січня

17:00. Хорватія – Франція (Група А);

20:00. Латвія – Грузія (Група А).

Четвер, 22 січня

17:00. Вірменія – Україна (Група В);

20:00. Литва – Чехія (Група В).

П’ятниця, 23 січня

17:30. Білорусь – Бельгія (Група С);

20:30. Словенія – Іспанія (Група С).

Субота, 24 січня

14:30. Італія – Португалія (Група D);

17:30. Угорщина – Польща (Група D).

Раунд 2

Неділя, 25 січня

14:00. Хорватія – Грузія (Група A);

14:00. Вірменія – Чехія (Група B);

17:00. Франція – Латвія (Група A);

17:00. Україна – Литва (Група B).

Понеділок, 26 січня

17:30. Білорусь – Іспанія (Група C);

20:30. Бельгія – Словенія (Група C).

Вівторок, 27 січня

17:30. Угорщина – Португалія (Група D);

20:30. Польща – Італія (Група D).

Раунд 3

Середа, 28 січня

17:30. Латвія – Хорватія (Група A);

17:30. Грузія – Франція (Група A);

20:30. Литва – Вірменія (Група B);

20:30. Чехія – Україна (Група B);

Четвер, 29 січня

17:30. Словенія – Білорусь (Група C);

17:30. Іспанія – Бельгія (Група C);

20:30. Португалія – Польща (Група D);

20:30. Італія – Угорщина (Група D).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.