Матч Чехія – Україна у третьому турі групового етапу Євро-2026 з футзалу відбудеться 28 січня на Xiaomi Arena у Ризі (Латвія).

Початок матчу – о 20:30 за київським часом.

Матч Чехія – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже третю гру збірної України на Євро-2026 з футзалу, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Чехія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Чехія – Україна у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футзальний матч буде доступний на безкоштовному каналі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Також гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі медіасервісу за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує зустріч у Ризі між чехами та українцями стане відомо згодом.

Збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи, вигравши свою групу. Синьо-жовті здобули шість із шести перемог над Румунією, Кіпром та Німеччиною.

Збірна Чехії у кваліфікації здобула шість перемог та один раз зіграла внічию з Сербією.

Першу зустріч на Євро-2026 підопічні Олександра Косенка несподівано програли дебютанту Вірменії. У другому турі збірна України здобула перемогу над командою Литви.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.