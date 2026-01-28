Євро-2026 з футзалу: календар та розклад усіх матчів
Чемпіонат Європи з футзалу стартував 21 січня та триватиме до 7 лютого 2026 року у Латвії, Литві та Словенії. За ліком це 13-й континентальний турнір під егідою УЄФА.
У змаганнях беруть участь 16 футзальних збірних Європи, серед яких збірна України. Для Латвії, Литви та Вірменії це буде дебютна участь у футзальному Євро.
Чинним чемпіоном Європи є команда Португалії, яка у 2022 році перемогла у фіналі Росію з рахунком 4:2.
Збірна України на попередньому Євро поступилася у матчі за бронзу іспанцям. Проте у 2024 році стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом та результатами матчів Євро-2026 з футзалу.
Календар Євро-2026 з футзалу
- Груповий етап – 21-29 січня;
- 1/4 фіналу – 31 січня – 1 лютого;
- Півфінали – 4 лютого;
- Матч за 3-тє місце – 7 лютого;
- Фінал – 7 лютого.
Розклад та результати матчів Євро-2026
Груповий етап Євро-2026
Команди-учасниці розділили на чотири групи порівну. До стадії 1/4 фіналу вийдуть переможці квартетів, а також збірні, які фінішують на других місцях.
Раунд 1
Середа, 21 січня
- 17:00. Хорватія – Франція (Група А) – 2:2;
- 20:00. Латвія – Грузія (Група А) – 4:0.
Четвер, 22 січня
- 17:00. Вірменія – Україна (Група В) – 2:1;
- 20:00. Литва – Чехія (Група В) – 3:3.
П’ятниця, 23 січня
- 17:30. Білорусь – Бельгія (Група С) – 0:4;
- 20:30. Словенія – Іспанія (Група С) – 1:4.
Субота, 24 січня
- 14:30. Італія – Португалія (Група D) – 2:6;
- 17:30. Угорщина – Польща (Група D) – 4:2.
Раунд 2
Неділя, 25 січня
- 14:00. Хорватія – Грузія (Група A) – 2:2;
- 14:00. Вірменія – Чехія (Група B) – 5:4;
- 17:00. Франція – Латвія (Група A) – 5:0;
- 17:00. Україна – Литва (Група B) – 4:1.
Понеділок, 26 січня
- 17:30. Білорусь – Іспанія (Група C) – 0:2;
- 20:30. Бельгія – Словенія (Група C) – 4:5.
Вівторок, 27 січня
- 17:30. Угорщина – Португалія (Група D) – 1:5;
- 20:30. Польща – Італія (Група D) – 0:4.
Раунд 3
Середа, 28 січня
- 17:30. Латвія – Хорватія (Група A);
- 17:30. Грузія – Франція (Група A);
- 20:30. Литва – Вірменія (Група B);
- 20:30. Чехія – Україна (Група B);
Четвер, 29 січня
- 17:30. Словенія – Білорусь (Група C);
- 17:30. Іспанія – Бельгія (Група C);
- 20:30. Португалія – Польща (Група D);
- 20:30. Італія – Угорщина (Група D).