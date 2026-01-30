Матч Франція – Україна у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу відбудеться 31 січня на Xiaomi Arena у Ризі (Латвія).

Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Матч Франція – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже гру синьо-жовтих проти Ле Бле за вихід до півфіналу Євро-2026 з футзалу, розповідають Факти ICTV.

Франція – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Україна у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футзальний матч буде доступний на безкоштовному каналі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Також гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі медіасервісу за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує зустріч у Ризі між французами та українцями стане відомо згодом.

Два останні очні матчі команд завершилися на користь синьо-жовтих. У листопаді у товариському матчі українці здобули перемогу з рахунком 3:1, а перед тим у матчі за третє місце на ЧС-2024 Україна розгромила Францію 7:1 та стала бронзовою призеркою Мундіалю.

Збірна України фінішувала у групі В на другій сходинці. Підопічні Олександра Косенка несподівано поступилися Вірменії у стартовому матчі, але здобули перемоги над Чехією та Литвою.

На Євро-2026 збірна Франції стартувала нічиєю із хорватами. Але потім обіграла Латвію та Грузію, фінішувавши лідером квартету А.

