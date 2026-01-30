Чемпіонат Європи з футзалу стартував 21 січня та триватиме до 7 лютого 2026 року у Латвії, Литві та Словенії. За ліком це 13-й континентальний турнір під егідою УЄФА.

У змаганнях беруть участь 16 футзальних збірних Європи, серед яких збірна України. Для Латвії, Литви та Вірменії це буде дебютна участь у футзальному Євро.

Чинним чемпіоном Європи є команда Португалії, яка у 2022 році перемогла у фіналі Росію з рахунком 4:2.

Збірна України на попередньому Євро поступилася у матчі за бронзу іспанцям. Проте у 2024 році стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом та результатами матчів Євро-2026 з футзалу.

Календар Євро-2026 з футзалу

Груповий етап – 21-29 січня;

1/4 фіналу – 31 січня – 1 лютого;

Півфінали – 4 лютого;

Матч за 3-тє місце – 7 лютого;

Фінал – 7 лютого.

Розклад та результати матчів Євро-2026

1/4 фіналу

Субота, 31 січня

17:00. Франція (А1) – Україна (B2);

20:00. Вірменія (В1) – Хорватія (А2);

Неділя, 1 лютого

17:00. Португалія (D1) – Бельгія (C2);

20:30. Іспанія (C1) – Італія (D2).

Груповий етап Євро-2026

Команди-учасниці розділили на чотири групи порівну. До стадії 1/4 фіналу вийшли переможці квартетів, а також збірні, які фінішували на других місцях.

Раунд 1

Середа, 21 січня

17:00. Хорватія – Франція (Група А) – 2:2;

20:00. Латвія – Грузія (Група А) – 4:0.

Четвер, 22 січня

17:00. Вірменія – Україна (Група В) – 2:1;

– Україна (Група В) – 2:1; 20:00. Литва – Чехія (Група В) – 3:3.

П’ятниця, 23 січня

17:30. Білорусь – Бельгія (Група С) – 0:4;

(Група С) – 0:4; 20:30. Словенія – Іспанія (Група С) – 1:4.

Субота, 24 січня

14:30. Італія – Португалія (Група D) – 2:6;

(Група D) – 2:6; 17:30. Угорщина – Польща (Група D) – 4:2.

Раунд 2

Неділя, 25 січня

14:00. Хорватія – Грузія (Група A) – 2:2;

14:00. Вірменія – Чехія (Група B) – 5:4;

– Чехія (Група B) – 5:4; 17:00. Франція – Латвія (Група A) – 5:0;

– Латвія (Група A) – 5:0; 17:00. Україна – Литва (Група B) – 4:1.

Понеділок, 26 січня

17:30. Білорусь – Іспанія (Група C) – 0:2;

(Група C) – 0:2; 20:30. Бельгія – Словенія (Група C) – 4:5.

Вівторок, 27 січня

17:30. Угорщина – Португалія (Група D) – 1:5;

(Група D) – 1:5; 20:30. Польща – Італія (Група D) – 0:4.

Раунд 3

Середа, 28 січня

17:30. Латвія – Хорватія (Група A) – 1:4;

(Група A) – 1:4; 17:30. Грузія – Франція (Група A) – 1:3;

(Група A) – 1:3; 20:30. Литва – Вірменія (Група B) – 3:3;

20:30. Чехія – Україна (Група B) – 3:5;

Четвер, 29 січня

17:30. Словенія – Білорусь (Група C) – 2:3;

(Група C) – 2:3; 17:30. Іспанія – Бельгія (Група C) – 10:3;

– Бельгія (Група C) – 10:3; 20:30. Португалія – Польща (Група D) – 3:2;

– Польща (Група D) – 3:2; 20:30. Італія – Угорщина (Група D) – 2:2.

